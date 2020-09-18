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يخاف الكثيرون قدوم فصل الشتاء وتزايد حالات الإنفلونزا التى سيشتبه بكونها إصابات فيروس كورونا المستجد وما يتبع ذلك من هلع مرعب ولكن الدول الجنوبية التى شهدت فصل الشتاء خلال ال3 أشهر الماضية حصلت علي أقل معدلات الإصابات بالبرد العادة والفضل لإجراءات التباعد والإغلاق الخاصين بكورونا.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن السجلات الصحية النيوزيلاندية أنه لم يتم رصد حالة إنفلونزا واحدة فى البلاد خلال ال3 أشهر الشتاء الماضية مقارنة ب57% من الحالات بين العينات المرصودة بنفس الفترة العام الماضى.

ويقول مايكل بيكر بروفيسور الصحة العامة بجامعة أتاغو النيوزيلاندية إن البلاد لم تشهد حالات وفيات الأنفلونزا العادية التى تظهر شتاأا كما أن آخر حالة تم رصدها بالمستشفيات الكبيرة بالبلاد كانت إبريل الماضى.

وبالإنتقال لأستراليا إنخفضت إصابات الأنفلونزا العام الحالى ل915 حالة و40 وفاة مقارنة ب131 ألف إصابة و950 وفاة العام الماضى بينما رصد تطبيق متابع ل30 ألف شخص إنخفاض إصابات الأنفلونزا بينهم ب10 أضعاف المعدل التاريخى بالبلاد.

وأما فى أمريكا الجنوبية التى تشهد عشرات الألوف من وفيات فيروس كورونا يوميا فأكدت منظمة بان أميريكا الصحية إنخفاض هائل باعداد إصابات البرد العادى خلال أشهر الشتاء ال3 الماضية وكذلك الحال بدولة جنوب إفريقيا.

ويقول بيكر إن ذلك الإنخفاض بسبب إجراءات التباعد وتناول الأمصال ومنع السفر الذى يقف وراء الهجرة الموسمية لفيروس الأنفلونزا من الشمال للجنوب.

ويقول إيان بار قائم مقام مدير منظمة الصحة العالمية بقسم الرصد والأبحاث المتعلقة بالأنفلونزا بأستراليا إن الأعوام القادمة قد تشهد طفرات لإصابات الإنفلونوزا نظرا لعدم إكتساب الأشخاص مناعة من المرض لندرة إصاباته هذا العام.