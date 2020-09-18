وزير ألماني يُسلم العناني قطعة أثرية تم ضبطها لإعادتها إلى بلدها الأم مصر

اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع ميجيل برجر وزير الدولة للشئون الخارجية في ألمانيا، بحضور رئيس لجنة أزمة الكورونا في ألمانيا، وخالد جلال سفير مصر بألمانيا.

وأشار الوزير الألماني إلى أنه سيتم دراسة ملف عودة السياحة الألمانية إلى مصر، ووضعه على أولوية أجندات السياحة الخارجية عند قيام ألمانيا بالسماح باستئناف السياحة الخارجية لباقي دول العالم في أقرب وقت ممكن.

ووجه الدكتور خالد العناني الدعوة لكل من وزير الدولة للشئون الخارجية في ألمانيا ورئيس لجنة أزمات الكورونا في ألمانيا لزيارة مصر والاستماع بمقوماتها السياحية والأثرية الفريدة، مشيرا إلى أن السوق الألماني يأتي على رأس الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر، مؤكدا أن مصر ترحب دائما بالسائحين الألمان.

ووجه العناني الشكر لوزير الدولة للشئون الخارجية على التعديلات التشريعية بالقانون الألماني لحماية الممتلكات الثقافية الأجنبية وتوفير حماية أكبر لآثار الدول ووقف الاتجار غير الشرعي فيها داخل ألمانيا، والتي من شأنها تعمل على مساعدة البلاد لاستعادة آثارها المسروقة والمهربة بطريقة غير شرعية.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية يسرت على السائحين الوافدين إلى محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء عن طريق إمكانية إجراء تحليل الـ"PCR" عند الوصول بالمطارات المصرية، مشيدا بالمعامل الطبية الموجودة في مصر، حيث تتمتع بجودة عالية من الكفاءة والخبرة ومجهزة بأحدث الأجهزة العلمية والطبية ولديها طاقة طبية كافية.

وسلم وزير الدولة للشئون الخارجية في ألمانيا، الدكتور خالد العناني قطعة من 5 قطع أثرية صغيرة، قامت الحكومة الألمانية بضبطها لإعادتها إلى بلدها الأم مصر، وقد قام العناني بدوره بتسليمها إلى السفارة المصرية في ألمانيا لاتخاذ كل الإجراءات القانونية لعودتها إلى مصر.