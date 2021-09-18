أميرة قنديل تتوج بذهبية بطولة العالم للشابات للخماسي الحديث

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توجت أميرة قنديل لاعبة المنتخب الوطني للخماسي الحديث بذهبية منافسات نهائي فردي الشابات تحت 19 عام ببطولة العالم ​والتي تقام حالياً على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في الفترة من 13 حتى 19 سبتمبر الجاري.

واحتلت قنديل المركز الأول بمجموع نقاط 1070 ، بينما جاءت يانا سولفيفا لاعبة منتخب روسيا بالمركز الثاني بمجموع نقاط 1068 ، كما حصدت أنستازيا مليشنكو لاعبة منتخب بيلاروسيا المركز الثالث بمجموع نقاط 1035 ، فيما أحتلت ملك إسماعيل المركز السابع بمجموع نقاط 1006 ، بينما وقعت زينة عامر في المركز السادس عشر بمجموع نقاط 987 ، كما جاءت هانيا أبو بكر المركز الرابع والعشرون بمجموع نقاط 649.

وتضم قائمة المنتخب الوطني تحت 19 عاما كلاً من: معتز وائل عزت - مازن طارق - سيف البنداري - عمر سامح - محمد وليد -أميرة قنديل - ملك خالد - زينة عامر - زينة راشد - نجوي خالد - هانيا أبو بكر - مصطفي وليد

و يضم المنتخب الوطني تحت 17 عاما كلاً من: محمد شريف - ياسين الهادي - أسامة مدحت - مروان علام - أمر على - ياسين أحمد - ملك خالد - حبيبة هيثم - جانا أحمد - جنة وليد - جنا محمد الدروي - سارة عمر - ريتاج علاء الدين - هبة الله عمرو يسري.

كما يضم الجهاز الفني للمنتخب كلاً من: عمرو سيد مديراً فني للشباب - هشام سليمان مدرب جري - إبراهيم سكر رماية - محمد علاء رماية - محمد صباحي للسلاح - عبد الرحمن عادل سلاح - خالد عصفور سباحة - خالد صلاح سباحة - طارق نويهي سباحة - دكتور يوسف حسن مدلك - باسل جميل طبيب المنتخب.

ويشارك في البطولة 271 لاعبا ولاعبة، بواقع 146 لاعبا و125 لاعبة من 27 دولة وهي: أستراليا – بيلاروسيا – البرازيل – بلغاريا – فرنسا – جورجيا – ألمانيا – جواتيمالا- إيطاليا- كازاخستان- ليتوانيا - بولندا- البرتغال –جنوب أفريقيا – إسبانيا – السويد – سويسرا – تايلند – تركيا – أوكرانيا – أوزبكستان – الصين – التشيك – المجر – روسيا – المكسيك - بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.