جامعة الإسكندرية تطلق قافلة طبية لمنطقة أبيس السابعة ضمن «حياة كريمة»

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، القافلة الطبية المجتمعية إلي منطقة أبيس السابعة، ضمن خطة القوافل، والتي تشارك بها الجامعة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة لخدمة المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا.

وشارك في أعمال القافلة عدد من أساتذة كلية الطب، بمعاونة أسرة طبيب من أجلك بالكلية، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الإسكندرية وممثلي المجتمع المدني.

وصرحت الدكتورة وفاء السحلي، منسق القوافل الطبية بالجامعة، بأن إجمالي عدد الحالات التي وقع الكشف عليها خلال القافلة بلغ ٦٠٣ حالات بالتخصصات المختلفة، والتي شملت الرمد والأطفال والنساء والتوليد والباطنة والصدرية والعظام والجلدية والنفسية والعصبية والأشعة، بالإضافة إلى توفر صيدلية خاصة بكل تخصص لصرف الأدوية بالمجان لكل حالة

وعلي الجانب المجتمعي أضافت السحلي أن مشاركة وحدة العنف ضد المرأة أثر كبير ، حيث قام فريق الإرشاد النفسي بالوحدة وبعض المتطوعات تحت إشراف الدكتورة منال فودة المدير التنفيذي للوحدة بعمل بعض الأنشطة مثل: رصد اشكال العنف المختلفة واحتياجات السيدات والأطفال في المنطقه المستهدفة، وتم عقد جلسات توعية وإرشاد نفسي فردي وجماعي مع سيدات المنطقة و التفاعل مع أطفال المنطقة من خلال برنامج تعليمي ترفيهي.