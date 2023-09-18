الجيش الأمريكي: مكافأة مجزية لمن يعثر على حطام مقاتلة إف-35 في كارولاينا الجنوبية

طلب الجيش الأمريكي، من سكان في ولاية كارولاينا الجنوبية، مساعدته في العثور على حطام مقاتلة من طراز "إف-35" المتطورة.



وذكرت السلطات العسكرية، أن الطيار اضطر جراء "حادث" وقع أمس الأحد، للقفز من هذه المقاتلة من الجيل الخامس والمزودة بتقنيات لتفادي الرصد من الرادار، بحسب موقع "يورو نيوز"، فيما تبلغ قيمة الطائرة التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، نحو 80 مليون دولار.



وبينما نجا الربان، لم يتمكن الجيش من العثور على الطائرة، الأمر الذي دفع قاعدة تشارلستون لطلب مساعدة السكان.



ونشر الحساب الخاص باللقاعدة على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) منشوراً، جاء فيه: "إذا كان لديكم أي معلومات قد تساعد فرق البحث في تحديد مكان الـ(إف-35)، يرجى الاتصال بمركز عمليات الدفاع".



وأثار هذا الطلب الغريب موجة سخرية بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا صورة الطائرة على ملصقات تحمل عنوان "مفقود"، معربين عن قلقهم على مصير المقاتلة، وواعدين من يجدها بمكافأة مجزية.



وأكد المسئولون عن القاعدة أن عمليات البحث تجرى بالتنسيق مع سلطات الطيران الفدرالية في محيط بحيرتين تقعان الى الشمال من مدينة تشارلستون.