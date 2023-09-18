إيران تؤكد إتمام تبادل السجناء مع أمريكا اليوم

أعلن متحدث باسم الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين للصحفيين، أنه من المقرر إتمام تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة، الذي يتم التشاور بشأنه منذ أشهر، في وقت لاحق من اليوم، بعد الافراج عن أصول إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية.

وقال المتحدث ناصر كنعاني إنه سوف يتم إعادة خمسة مدنيين أمريكيين إلى الولايات المتحدة. وفي المقابل، سوف تعفو الولايات المتحدة عن خمسة مواطنين إيرانيين تم إدانتهم أو توجيه اتهامات لهم في أمريكا.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان السجناء في طريقهم بالفعل لموطنهم.

ويشار إلى أنه معروف منذ عدة أسابيع أن الولايات المتحدة وإيران تتفاوضان بشأن تبادل السجناء. وفي أغسطس الماضي، أفرجت السلطات القضائية الإيرانية عن عدة مواطنين أمريكيين، وحولتهم للإقامة الجبرية.

وفي المقابل، طلبت إيران نحو 6 مليارات دولار، تم تجميدها في كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الدولية.