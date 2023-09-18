 ضبط متهم بالتعدي على سائق توكتوك وسرقته في البحيرة - بوابة الشروق
الإثنين 18 سبتمبر 2023 2:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل محترف في الدوري المصري 2022/2023؟
النتـائـج تصويت

ضبط متهم بالتعدي على سائق توكتوك وسرقته في البحيرة

تعبيرية
تعبيرية
مصطفى عطية
نشر في: الإثنين 18 سبتمبر 2023 - 2:22 م | آخر تحديث: الإثنين 18 سبتمبر 2023 - 2:22 م
تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن البحيرة، من ضبط المتهم بالتعدي على سائق مركبة توكتوك وسرقته في البحيرة.

وتلقى قسم شرطة كفرالدوار بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها سائق توكتوك مقيم بدائرة القسم - مُصاب بجروح متفرقة بالجسم، وبسؤاله قرر استقلال شخص مجهول مركبة توكتوك الخاص به رفقته من دائرة القسم بدعوى توصيله وقد فوجئ بتعديه عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته والاستيلاء منه على المركبة ولاذ بالهرب.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة كفر الدوار تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، كما أرشد عن الأداة المستخدمة والمركبة المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك