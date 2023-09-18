وزير عراقي يدعو الأمم المتحدة لإيجاد حل نهائي للأزمة في سوريا

دعا العراق، اليوم الأحد، الأمم المتحدة إلى ضرورة إيجاد حل نهائي للأزمة السورية وحسم موضوع مخيم الهول، وفقاً للقرارات الدولية ذات العلاقة.

وأكد نائب رئيس الحكومة العراقية وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال اجتماعه في نيويورك بمبعوث الأمين العام الخاص إلى سوريا جير بيدرسون على "أهمية حسم موضوع مخيم الهول ومشاركة الدول في إعادة مواطنيها لما يشكله المخيم من خطر داهم على أمن العراق والمنطقة"، حسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.

وشدد على "أهمية دعم وتمويل الدول المستضيفة للآجئين السوريين على أراضيها ومشاركة المجتمع الدولي في تحمّل أعباء توفير الإحتياجات الأساسية لهذه الشريحة الحساسة، إذ يستضيف العراق مئات الآلاف من المواطنين السوريين ويعاملون معاملة المواطن العراقي على أراضيه".

وقال وزير الخارجية" أن العراق مدرك تماماً حقيقة الوضع الإنساني والاقتصادي الصعب في سوريا، وأن الحكومة العراقية تدعم أية مبادرة من جانبها لمعالجة انهيار الوضع الإنساني، كما إنها تدعو الأطراف السورية كافة للحوار وإيجاد صيغ تفاهم مشتركة لتلافي تبعات الأزمة في سوريا".

وقدّم بيدرسون، خلال اللقاء إحاطة بشأن زيارته الأخيرة إلى دمشق وملاحظاته حول تدهور الأوضاع الاقتصادية والأحوال المعيشية للشعب السوري والارتفاع غير المسبوق بمستوى التضخم وشح الوقود.

وجرى خلال اللقاء مناقشة جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومساعيه لإيجاد حل للأزمة السورية منذ توليه منصبه في أكتوبر.