السعودية والصين تبحثان تعزيز التعاون في الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا الناشئة

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بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، اليوم الاثنين، مع وزير الصناعة وتقنية المعلومات الصيني جين تشوانغلونغ تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا الناشئة.

وقالت وزارة الصناعة السعودية في بيان نشرته على منصة إكس (تويتر سابقا) إن المباحثات التي أجراها الوزير جاءت خلال زيارته الرسمية لبكين.

وقال الخريف على صفحته بمنصة إكس إنه التقى أيضا بوزير الموارد الطبيعية ورئيس هيئة المساحة الجيولوجية الصينية ومسؤولين آخرين وناقشوا "تعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين والاستفادة من الخبرات والتجارب، بما يعزز المصالح المشتركة بين البلدين".