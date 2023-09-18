السكة الحديد تكشف عقوبة تلاعب الموظفين بالتذاكر وبيعها بالسوق السوداء

كشفت المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكة الحديد، عن عقوبة الموظف المتلاعب في التذاكر أو بيعها في السوق السوداء، مؤكدًا أنها تبدأ من الفصل ثلاث سنوات كعقوبة أولية، وتصل إلي الفصل والتحويل للنيابة العامة.

وطالب خلال لقاء خاص له ببرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية إنجي أنور، والمذاع على قناة «إي تي سي»، مساء الأحد، المواطن بإبلاغه شخصيا في حالة اكتشاف موظف يتلاعب في التذاكر، ويبيعها في السوق السوداء، منوهًا بأن مكتبه موجود داخل محطة مصر.

وأشار إلي أن الهيئة تمتلك 8 شركات، منهم شركتين جاهزين للطرح في البورصة المصرية، إلى جانب جاهزية إحدى الشركات المملوكة للهيئة في مجال التطوير العقاري، لطرحها بالبورصة أيضًا.

وكشف عن إطلاق الهيئة لعدد من الخدمات الجديدة لركاب القطارات، في مقدمتها خدمة «الليموزين»، والتي سيتم تفعيلها بدءا من الشهر المقبل، بالإضافة إلى خدمة حمل الأمتعة، وحفظ الأمانات، لافتا إلى تحديث الموقع الالكتروني، وإتاحة تطبيق خاص لحجز التذاكر.

وذكر أن هناك العديد من الخدمات منها خدمة الكارت الذي تستطيع من خلال شرائه تفعيل الـ QR والحصول على خدمات وامتيازات وخصومات كثيرة.

وشدد على نجاح الهيئة في القضاء على السوق السوق السوداء، ووضع أنظمة لاسيما أيام العيد حيث لا يستطيع الفرد شراء أكثر من أربعة تذاكر.