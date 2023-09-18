استأنفت السلطات المغربية الدراسة، اليوم الاثنين، في عدد من المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز، حيث تم تجهيز خيام خاصة لهذا الغرض.

وقالت قناة «نسمة»، إن عددا من أولياء الأمور أحضروا أبناءهم إلى المواقع المخصصة للدراسة، في حين قرر طلاب آخرون الذهاب بمفردهم.

يشار إلى أنه من بين المناطق التي استأنفت فيها الدراسة، مدينة أمزميز (جنوب مراكش)، وبلدة اسني وبعض القرى في تارودانت (جنوب المغرب).

يأتي ذلك بعدما أصدرت مديرية التربية في إقليم الحوز بيانًا، يوم الأحد الماضي، يفيد بأن السلطات جهزت 150 خيمة مجهزة بالمعدات التعليمية، لتمكين تلاميذ المناطق المتضررة من الزلزال من متابعة دراستهم.

وتم نقل 789 تلميذا من المؤسسات التعليمية التي تضررت بشكل كبير من الزلزال في إقليم الحوز إلى مدارس في مدينة مراكش القريبة.

وأوضح بيان مديرية التعليم، أنه من المتوقع أن تشمل هذه المبادرة على مستوى الإقليم نحو 6000 تلميذ مسجلين في 5 مؤسسات تعليمية في الجماعات الأكثر تضررا من الزلزال، وهي ثلاث نيعقوب، وإيجيل، وويرجان، وأنوجال، وأزجو.