ليفربول يقلب الطاولة على ميلان بثلاثية في دوري الأبطال

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اقتنص ليفربول ثلاث نقاط غالية بالفوز على ميلان الإيطالي، بنتيجة 3-1، على ملعب سان سيرو، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد.

افتتح ميلان التسجيل مبكرا بهدف عن طريق كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 3 بعدما تلقى تمريرة رائعة من منتصف الملعب ليتوغل بوليسيتش بالكرة ويسدد صاروخية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك معلنة عن هدف لأصحاب الأرض.

وأدرك ليفربول التعادل عن طريق إبراهيما كوناتي في الدقيقة 23 من رأسية متقنة ليعود الريدز إلى المباراة مجددا.

ووضع الهولندي فيرجيل فان دايك ليفربول في المقدمة في الدقيقة 41 من رأسية متقنة، لتصبح النتيجة 2-1 وتنتصف المباراة بتقدم الريدز بهدفين مقابل هدف.

وعاند الحظ محمد صلاح في شوط المباراة الأول بعدما تصدت العارضة لتسديدة صاروخية لتضيع فرصة هدف محقق على الدولي المصري.

وفي شوط المباراة الثاني ضاعف دومينيك سوبوسلاي النتيجة مسجلا الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 67 من متابعة لعرضية متقنة داخل منطقة الجزاء أسكنها سوبوسلاي الشباك.

حاول ميلان تقليص الفارق وتسجيل هدفا من أجل العودة للمباراة مجددا لكن محاولاته لم تكلل بالنجاح لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بنتيجة 3-1 واقتناص الريدز نقاط المباراة الثلاثة.