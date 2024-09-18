بطريرك الأقباط الكاثوليك يلتقي أعضاء لجنة شراء وتسلم عقود الملكية الخاصة بكنيسة يسوع الملك بنيوچيرسي

التقى البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، أمس، أعضاء لجنة شراء، وتسلم عقود الملكية الخاصة، بكنيسة يسوع الملك، بنيوچيرسي، بالولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك بحضور القمص ملاك سعدالله، راعي الكنيسة، كما اجتمع البطريرك أيضًا بلجنتي الإصلاحات، والصيانة بالكنيسة، لمعرفة الأعمال التي تم إنجازها، لإعادة هذا الصرح الكبير للخدمة من جديد.

والتقى مع كورال الكنيسة، بحضور القمص ملاك سعدالله، حيث دار اللقاء حول دور الكورال، وخدمته بالرعية، كما تم أيضًا الحديث عن مستقبل كورال الأطفال.

وقدم البطريرك كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة، مباركًا جميع المجهودات المبذولة.

واختتم اللقاء بالتقاط الصور التذكارية.