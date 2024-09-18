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وزير الخارجية اللبناني يحذر من جر المنطقة كلها إلى حافة الهاوية

بيروت - د ب أ
نشر في: الأربعاء 18 سبتمبر 2024 - 1:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 سبتمبر 2024 - 1:40 م

حذر وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بوحبيب من جر المنطقة كلها إلى حافة الهاوية.

ووفق الوكالة الوطنية للاعلام اليوم الأربعاء ، تلقى الوزير بوحبيب اتصالًا هاتفيا في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الموجود حاليًا في زيارة عمل لدولة الامارات العربية المتحدة، حيث وضعه الوزير بوحبيب في آخر المعطيات المتعلقة بالهجوم السيبيراني الذي تعرض له لبنان، وما نتج عنه من ضحايا وجرحى.

ونبَّه الوزير بوحبيب إلى "خطورة هذا التصعيد وجر المنطقة كلها إلى حافة الهاوية".

بدوره، وعد بوريل بـ "الدعوة إلى مشاورات أوروبية لدراسة ما يمكن اتخاذه من خطوات ومواقف تساهم في لجم التصعيد وخطر الحرب الموسعة".

ولقي تسعة أشخاص حتفهم وأصيب نحو 2800 آخرين في انفجارات منسقة أمس لأجهزة الاتصالات المحمولة "البيجر" في جميع أنحاء لبنان، استهدفت بشكل رئيسي أعضاء حزب الله الموالي لإيران.

وحمل حزب الله إسرائيل المسؤولية عن الهجوم وتعهد بالرد، بينما لم تعلق إسرائيل على الحادث.

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