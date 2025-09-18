 وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 43 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - بوابة الشروق
الخميس 18 سبتمبر 2025 11:24 ص القاهرة
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 43 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو - د ب أ
نشر في: الخميس 18 سبتمبر 2025 - 11:19 ص | آخر تحديث: الخميس 18 سبتمبر 2025 - 11:19 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 43 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات روسية خلال الليل.

وقال البيان " خلال الليل الماضية اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 43 طائرة أوكرانية مسيرة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه "تم إسقاط 23 طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف، و11 فوق مقاطعة فولجوجراد، وخمس فوق مقاطعة كورسك، وثلاث فوق أراضي جمهورية القرم، وواحدة فوق مقاطعة بيلجورود".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.


