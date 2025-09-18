تجديد حبس سوزي الأردنية 45 يوما في اتهامها بنشر محتوى خادش

أمر قاضي غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة الجديد، تجديد حبس البلوجر مريم أيمن المعروفة بـ"سوزي الأردنية" في اتهامها ببث مقاطع فيديو تخدش الحياء العام وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

وفي وقت سابق كانت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، استمعت لأقوال البلوجر "سوزي الأردنية" في اتهامها ببث فيديوهات تخدش الحياء العام وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وخلال جلسة تحقيق استمرت قرابة 5 ساعات، أنكرت "سوزي" الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أنها لا تتربح من المشاهدات أو اللايفات، وأن محتواها يقتصر على الترويج لمنتجات مستحضرات تجميل من خلال الإعلانات الدعائية.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على سوزي الأردنية بعد عدة بلاغات تتهمها بنشر مقاطع مصورة تتضمن ألفاظًا وإيحاءات خادشة للحياء، والترويج لمحتوى يخرج عن الآداب العامة عبر حساباتها بمواقع التواصل، بهدف تحقيق نسب مشاهدات مرتفعة والحصول على أرباح مالية.