تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، استمرار التحسن النسبي فى الأحوال الجوية وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل حار رطب نهارًا، مائل للحرارة ليلًا، ومع ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد الإحساس بالحرارة عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجة.

وسجلت درجات الحرارة في عروس البحر المتوسط: العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية، ويتراوح ارتفاع موج البحر الأبيض المتوسط بين 2.5 إلى 4 أمتار، وتكون حالة البحر مضطربة.

وتهب الرياح شمالية غربية، نشطة أحيانا تقدر بـ30 كيلومترًا في الساعة، ونسبة الرطوبة العظمى 90% والصغرى 55%، حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أوضحت في بيان رسمي اليوم، أنه مع متابعة الحالة الجوية، تشهد البلاد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وتظهر السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى تعمل على حجب بعض من آشعة الشمس وتلطيف الأجواء، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى 34 درجة.