المدارس تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد السبت المقبل

• دخول الطلاب للمدارس على مراحل خلال الأسبوع الأول.. والكثافة لا تتجاوز 50 طالبا بالفصل

ينطلق العام الدراسي الجديد 2025/2026 السبت المقبل، وتواصل وزارة التربية والتعليم و المديريات التعليمية والمدارس التجهيز لاستقبال الطلاب.

وجهت وزارة التربية والتعليم بأن يتم دخول الطلاب للمدارس على مراحل خلال الأسبوع الأول للدراسة، بما يضمن إتاحة الفرصة للتركيز مع الطلاب وتحقيق الانضباط الكامل داخل المدارس، وبالفعل أعلنت المديريات التعليمية مواعيد دخول الصفوف الدراسية المختلفة علي مدار الأسبوع.

ونفذت الوزارة خطة متكاملة لضمان بداية جادة موضحه أن أعمال الصيانة ورفع كفاءة المدارس قد أُنجزت على مستوى الجمهورية لتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، مع الالتزام بألا تتجاوز الكثافة داخل الفصول خمسين طالبا، بما يضمن جودة العملية التعليمية، مؤكده أن مدير المدرسة هو المسئول الأول عن ظهور مدرسته في أفضل صورة، باعتبار ذلك انعكاسًا للانضباط وينبع من دوره القيادي في إدارة المؤسسة التعليمية.

وشددت الوزارة على تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بكل حزم وجدية، لضمان تحقيق بيئة تعليمية قائمة على النظام والالتزام.

وأوضحت الوزارة أنها تولي اهتماما خاصا بالمظهر العام للمدارس من خلال التشجير وأعمال الدهانات والنظافة، بالاضافة إلي الاهتمام بأعمال الصيانة الداخلية، حيث تم الانتهاء من تجديدات شملت أكثر من 10 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية، وستستمر هذه الجهود حتى أثناء سير الدراسة، بهدف تحسين بيئة التعلم وضمان جاهزية المدارس.

وقام مديرو المدارس بعقد اجتماعات خلال الأسبوع الجاري مع المعلمين للتأكيد علي ضرورة مراعاة طرق التدريس الحديثة، وضرورة التزام المعلمين بالحضور في المواعيد المحددة وعدم التأخير، وتحضير الدروس بدقة، وتذليل العقبات أمام الطلاب وعدم استخدام العنف نهائيا مع ابنائنا مع الاهتمام بالتقييمات الأسبوعية والشهرية لمتابعة مستوى الطلاب وتحقيق أفضل النتائج.