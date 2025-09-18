خاص - المقاولون العرب يجدد الثقة في محمد مكي

جدد مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة محسن صلاح، الثقة في المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، محمد مكي، رغم الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية بشأن رحيله.

وكشف مصدر مسؤول داخل النادي عن استمرار مكي على رأس القيادة الفنية لذئاب الجبل خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن إدارة النادي رفضت استقالته ليستمر في أداء مهامه مع الفريق.

وكان المقاولون العرب قد تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثامن عشر في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط من 7 مباريات، حيث تعادل في 4 لقاءات وخسر 3، دون أن يحقق أي فوز حتى الآن.