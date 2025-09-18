 قاض أمريكي يأمر بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل إلى سوريا أو الجزائر - بوابة الشروق
الخميس 18 سبتمبر 2025 4:20 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

قاض أمريكي يأمر بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل إلى سوريا أو الجزائر

الناشط محمود خليل
الناشط محمود خليل
د ب أ
نشر في: الخميس 18 سبتمبر 2025 - 3:48 ص | آخر تحديث: الخميس 18 سبتمبر 2025 - 3:48 ص

أصدرت محكمة هجرة في ولاية لويزيانا، الأربعاء، قرارا يقضي بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، المقيم الدائم قانونيا في الولايات المتحدة، إلى سوريا أو الجزائر، بدعوى عدم إفصاحه عن بعض المعلومات عند تقديم طلبه للحصول على البطاقة الخضراء، وفق ما نقل موقع "بوليتيكو" عن وثائق محاميه.

وأفاد محامو خليل بأنهم يعتزمون استئناف القرار، معربين عن خشيتهم من أن تكون عملية الاستئناف سريعة وغير مواتية.

ويأتي هذا القرار رغم صدور أمر قضائي منفصل في قضية خليل الاتحادية في نيوجيرسي يمنع ترحيله مؤقتا، بينما تنظر المحكمة في حججه القانونية بأن توقيفه وترحيله يشكلان انتقاماً غير قانوني لممارسته النشاط السياسي المؤيد للفلسطينيين.

وكان خليل قد تم توقيفه في 8 مارس واحتجازه في لويزيانا ضمن حملة إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب المكثفة ضد الأكاديميين المؤيدين للفلسطينيين المولودين في الخارج والذين يدرسون أو يعملون في الولايات المتحدة قانونيا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك