صحة غزة تعلن خروج مستشفى الرنتيسي للأطفال ومستشفى العيون عن الخدمة

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 22 سبتمبر 2025 - 3:21 م | آخر تحديث: الإثنين 22 سبتمبر 2025 - 3:21 م

أعلنت وزارة الصحة في غزة، خروج مستشفى الرنتيسي للأطفال ومستشفى العيون عن الخدمة.

وقالت في بيان، إن هذا الأمر راجع إلى الاستهداف المستمر لمحيط المستشفى، بالإضافة إلى تدمير مركز صحي الاغاثة الطبية في مدينة غزة.

وأشارت إلى أن مستشفى الرنتيسي تعرض للقصف المباشر قبل أيام مما ألحق أضرار جسيمة به.

وذكرت أن مستشفى العيون هو المستشفى العام الوحيد الذي يقدم خدمات العيون في محافظة غزة، وكذلك مستشفى الرنتيسي بما يحتويه من خدمات لا تتواجد إلا في هذه المستشفى.

وأوضحت أن الاحتلال يتعمد وبشكل ممنهج ضرب منظومة الخدمات الصحية في محافظة غزة وذلك ضمن سياسة الإبادة الجماعية التي يشنها الإحتلال على القطاع.

وأكدت أن جميع المرافق والمستشفيات لا يوجد إليها طرق آمنة تُمكن المرضى والجرحى من الوصول إليها.

وبحسب البيان، يواجه المرضى والجرحى صعوبة بالغة في الوصول إلى المستشفى الميداني الأردني ومستشفى القدس نتيجة القصف المستمر.

وجددت المطالبة لكافة الجهات المعنية لتوفير الحماية للمؤسسات الصحية والطواقم الطبية.

