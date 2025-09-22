حماس: اقتحام قوات الاحتلال لجامعة بيرزيت محاولة بائسة لوقف المد المقاوم

قال القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد، إنّ اقتحام قوات الاحتلال لجامعة بيرزيت يشكّل محاولة بائسة لوقف المدّ المقاوم في الضفة الغربية، الذي يقوده الشباب الثائر.

وأضاف في بيان للحركة، اليوم الاثنين، أنَّ تهديد الاحتلال للكتلة الإسلامية، وسعيه لثني الطلاب عن المشاركة في أنشطتها، يعكس إفلاسه أمام تنامي الوعي الطلابي وتصاعد الغضب الشعبي على استمرار حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة.

وتابع: «أبناء جامعة بيرزيت يسطرون بسواعدهم صفحاتٍ مشرقة من العزّ والبطولة، على خطى زميلهم الشهيد القسامي البطل مثنّى عمرو، منفّذ عملية إطلاق النار في القدس المحتلة، ومن سبقه من أبطال ومهندسين من طلاب وخريجي الجامعة».

وأكد شديد أن الكتلة الإسلامية وطلاب الجامعات في الضفة الغربية سيظلون نموذجًا للفداء والمقاومة، وشوكة في حلق الاحتلال، وفي طليعة من يواجهون مشاريع التصفية والتهجير التي تستهدف القضية الفلسطينية.

ودعا شديد إلى تصعيد الحراك الطلابي في الضفة الغربية، والتفاعل مع مختلف الأنشطة الشعبية، والانخراط بشكل أوسع في العمل المقاوم نصرةً لأهل غزة، وصوناً للقضية الفلسطينية من مخططات الاحتلال الخطيرة.

واقتحمت قوات الاحتلال حرم جامعة بيرزيت، بحسب بيان للجامعة اعتبر أن هذا الاعتداء استمرار لاستهداف التعليم في فلسطين.

وذكر البيان: «استمرارًا لسياسات القمع المنهجية، وفي انتهاك صارخ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تحظر الاعتداء على المؤسسات الأكاديمية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، حرم جامعة بيرزيت من عدة مداخل، في عمل عدواني همجي يُضاف إلى سلسلة جرائمها المستمرة ضد شعبنا ومؤسساته، وقبل أيام قليلة فقط من استعداد الجامعة لاستقبال طلبتها الجدد لبدء العام الأكاديمي الجديد».

وخلال هذا العدوان، احتجزت قوات الاحتلال أفراد الحرس الجامعي وتكبيلهم والاعتداء عليهم، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم نُقلا على إثرها إلى المستشفى.

كما داهمت عددًا من المباني وألحقت بمقتنياتها أضرارًا مختلفة. هذا بالإضافة إلى توزيع بيانات تهديد تستهدف الطلبة والجامعة.