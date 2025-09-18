الإحصاء الفلسطيني: 740 ألف مواطن ما يزالون في شمال غزة

قال تقرير فلسطيني، الخميس، إن 740 ألف مواطنا ما يزالون يقيمون شمال قطاع غزة، رغم تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء في تقرير وصل الأناضول نسخة منه، أن "عدد المواطنين المقيمين شمال القطاع حتى 16 سبتمبر الجاري بلغ نحو 740 ألف فرد من أصل 2.1 مليون فرد يعيشون في القطاع؛ أي ما نسبته 35 بالمئة من سكانه".

وأشار التقرير إلى أن الرقم "قابل للانخفاض في أي وقت نتيجة استمرار الهجمة الإسرائيلية الشرسة والدفع القسري للنزوح".

وأضاف أن "هذه الأرقام تعكس صورة مأساوية للتغيرات الهيكلية التي أصابت التوزيع السكاني داخل القطاع، حيث تحولت مناطق الشمال من كونها أحد المراكز السكانية الرئيسية، إلى بؤرة نزوح متجدد في ظل غياب الأمن وانعدام الخدمات الإنسانية الأساسية".

ولفت إلى أن محافظات شمال غزة كانت حتى 7 أكتوبر 2023، تضم قرابة 749 ألف فرد في مدينة غزة، ونحو 444 ألفًا في بيت حانون وبيت لاهيا.

وذكر أن الصور الجوية الملتقطة بين 4 و15 سبتمبر الجاري أظهرت أن آلاف الخيام التي أُقيمت في أراضٍ فارغة بين أنقاض مدينة غزة، وعلى طول الساحل، وفي مناطق أقل تحضرًا في الشمال، اختفت أو انخفض عددها بشكل كبير.

كما أشار إلى أن المخيمات الكبيرة في أحياء الشيخ رضوان والشاطئ وحي الرمال اختفت أيضًا، ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية ويزيد من حدة أزمة النزوح.

وأضاف التقرير: "رغم محاولات بعض الأسر العودة إلى مساكنها الأصلية، فإن شدة الهجمات وتهديدات الاجتياح المتواصلة تدفع السكان إلى النزوح مجددًا، ما يجعل الاستقرار السكاني في المنطقة هشًا للغاية ومتغيرًا بشكل مستمر".

ومنذ أسابيع، يكثف الجيش الإسرائيلي تفجير الأبراج السكنية والعمارات في مدينة غزة، ضمن سياسة تهدف لإجبار الفلسطينيين على النزوح جنوبًا.

والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "شرع في اجتياح مدينة غزة بريًا"، لكن مصادر محلية وشواهد ميدانية أكدت عدم حدوث توغل بري.

وفي 8 أغسطس الماضي، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل بدءًا بمدينة غزة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في 11 أغسطس هجومه على المدينة انطلاقًا من حي الزيتون، في عملية أطلق عليها اسم "عربات جدعون 2"، وشملت نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصفًا مدفعيًا، وإطلاق نار عشوائيا، وتهجيرًا قسريًا.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و141 شهيدا و165 ألفا و925 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 435 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.​​​​​​​