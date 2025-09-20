 وزارة الأمن الداخلي الأمريكية: سننهي وضع الحماية من الترحيل للمهاجرين السوريين - بوابة الشروق
السبت 20 سبتمبر 2025 1:28 ص
وزارة الأمن الداخلي الأمريكية: سننهي وضع الحماية من الترحيل للمهاجرين السوريين

وكالات
نشر في: السبت 20 سبتمبر 2025 - 1:09 ص | آخر تحديث: السبت 20 سبتمبر 2025 - 1:09 ص

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستنهي وضع الحماية من الترحيل للمهاجرين السوريين المقيمين في الولايات المتحدة.

وأفاد إشعار حكومي بأن هذا الإجراء سينهي وضع الحماية المؤقتة لأكثر من ستة آلاف سوري ممن حصلوا على وضعهم القانوني منذ عام 2012، بحسب وكالة رويترز.

وقالت تريشيا ماكلولين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في بيان: «لم تعد الأوضاع في سوريا تمنع مواطنيها من العودة إلى ديارهم.. لقد كانت سوريا بؤرة للإرهاب والتطرف لما يقرب من عشرين عاما، والسماح للسوريين بالبقاء في بلدنا يتعارض مع مصلحتنا الوطنية».

وأضاف البيان أنّ أمام المواطنين السوريين المقيمين في الولايات المتحدة حاليا 60 يوما لمغادرة البلاد طواعية والعودة إلى ديارهم.

وأكد البيان أن أي مواطن سوري موجود بموجب وضع الحماية المؤقتة سيظل في الولايات المتحدة بعد تلك المدة قد يكون عرضة للاعتقال أو الترحيل.

