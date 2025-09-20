إيطاليا تستبعد إسرائيل من معرض السياحة الدولي في ريميني

صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية: القرار جاء عقب ضغوط من بلدية ريميني جراء استمرار الإبادة الجماعية في غزة

قررت السلطات الإيطالية، الجمعة، استبعاد إسرائيل من المشاركة في معرض السياحة الدولي "تي تي جي ترافل إكسبيرينس 2025" المقرر عقده بمدينة ريميني بين 8 و10 أكتوبر المقبل، وذلك إثر ضغوط من بلدية المدينة، جراء استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن الشركة المنظمة للمعرض (إيتاليان إكزيبشن غروب) أعلنت في بيان إلغاء مشاركة وزارة السياحة الإسرائيلية بشكل أحادي.

وأوضح بيان الشركة المنظمة، أن "شروط المشاركة لم تعد قائمة"، وأن وجود إسرائيل في أروقة الحدث "غير لائق" في ظل استمرار العدوان على غزة.

وأضاف البيان، أن القرار جاء استنادا إلى تقارير إعلامية ومواقف السلطات الإيطالية، التي اعتبرت أن "من غير المقبول أخلاقيا ومهنيا الترويج لمناطق حرب ودمار وموت كوجهات سياحية".

بدوره، بعث رئيس بلدية ريميني جَميل صَدغولْواد، رسالة رسمية إلى منظمي المعرض، أكد فيها أن السماح بمشاركة إسرائيل "كان سيحول الحدث إلى ساحة احتجاجات".

وشدد رئيس البلدية على أن الموقف يأتي انسجاما مع إدانات الحكومة الإيطالية والمفوضية الأوروبية للجرائم في غزة.

ويأتي القرار في ظل تواصل الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في عدد من المدن الإيطالية، والتي تطالب بوقف التعاون مع إسرائيل وفرض عقوبات عليها بسبب الإبادة الجماعية في غزة، التي خلفت عشرات آلاف القتلى والجرحى معظمهم من النساء والأطفال.

ويضم معرض السياحة الدولي "تي تي جي ترافل إكسبيرينس" الرائد في مجال الترويج للسياحة العالمية كبار المشغلين الدوليين والجهات الفاعلة الرائدة من كبرى شركات القطاع من 70 دولة، ما يوفر فرصا تجارية وتواصلية ملموسة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت هذه الإبادة 65 ألفا و174 شهيدا و166 ألفا و71 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 440 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.