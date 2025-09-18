بدء إضرابات واسعة ضد خطط التقشف في فرنسا

بدأت الإضرابات الجماهيرية في فرنسا، احتجاجا على خطط التقشف الحكومية اليوم الخميس، ومن المتوقع أن يشارك مئات الآلاف من الأشخاص في يوم المظاهرة.

وبحسب القائم بأعمال وزير الداخلية الفرنسية برونو ريتايو، جرى تنفيذ العديد من العمليات الأمنية لتفكيك حصار الشوارع.

وقالت الشرطة إن سبعة أشخاص اعتقلوا في منطقة باريس، بينما أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن عشرات الأشخاص اعتقلوا في أجزاء أخرى من البلاد.

وتتوقع السلطات أن يشارك في الاحتجاج ما بين 700 ألف و800 ألف شخص.

وتم تعبئة ما مجموعه 80 ألف من أفراد قوات الأمن لليوم.

ومن المتوقع أن يشارك العديد من المعلمين في الإضراب، ومن المرجح أن تظل العديد من الصيدليات مغلقة.

كما يُتوقع إلغاء بعض الرحلات للقطارات بين المدن والإقليمية، وينبغي على سكان باريس الاستعداد لمشاكل كبيرة في وسائل النقل العام.

ومع ذلك، من المتوقع أن تسير حركة الملاحة الجوية في المطارات بشكل شبه طبيعي، ومن المتوقع حدوث اضطرابات أقل في السفر لمسافات طويلة.

ودعا تحالف واسع من النقابات إلى هذه الإضرابات. وتشعر النقابات بالغضب إزاء إجراءات التقشف المعلنة من قبل حكومة استقالت مؤخرا فقط.