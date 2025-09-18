فيتنام تتوقع تباطؤ صادراتها من المأكولات البحرية أواخر العام

يتوقع اتحاد مصدري ومنتجي المأكولات البحرية في فيتنام، تباطؤ صادرات القطاع اعتبارا من نوفمبر المقبل، بعد الارتفاع الكبير في الصادرات خلال الشهور الماضية قبل دخول الرسوم الجمركية الأمريكية على صادرات فيتنام حيز التطبيق.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن بيان نشره الاتحاد على موقعه الإلكتروني، القول إن صادرات المأكولات البحرية تواجه خطر التراجع في العام المقبل، أو على الأقل خلال النصف الأول منه؛ بسبب خضوعها للرسوم الجمركية الأمريكية التي تقرر فرضها على جميع المنتجات الفيتنامية تقريبا بنسبة 20%، والحظر المفروض على المأكولات البحرية ورسوم الإغراق على صادرات الجمبري.

ويتوقع الاتحاد، وصول قيمة صادرات المأكولات البحرية خلال العام الحالي إلى 10 مليارات دولار.

وأشار إلى أن القطاع يحتاج إلى تكثيف جهود الحكومة لإلغاء الإنذار "البطاقة الصفراء" الذي وجهه الاتحاد الأوروبي إلى فيتنام بشأن قواعد الصعيد لتخفيف الضغوط على الصادرات إلى السوق الأوروبية.

يذكر أن فيتنام تفرض رسوم إغراق على وارداتها من الجمبري الفيتنامي إلى جانب الرسوم الجمركية العادية البالغة 20%.