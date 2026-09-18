الأوبرا تحتفل بالعيد القومى لمحافظة البحيرة فى افتتاح موسم تنمية المواهب بدمنهور

تشارك دار الأوبرا المصرية فى احتفالات العيد القومى لمحافظة البحيرة والذى يتزامن مع اطلاق الموسم الفنى الجديد 2026- 2027 لمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور أسامة على بأوبرا دمنهور حيث تقام أمسية لفصل الكورال تدريب وقيادة الفنان إيهاب مبروك وفصل الإنشاد الدينى تدريب وقيادة المنشد أسامة علام وذلك فى الثامنة مساء الاثنين 21 سبتمبر.

يضم برنامج فقرة فصل الكورال نخبة من الأعمال الغنائية والموسيقية التراثية والمعاصرة منها شد الحزام، أهو ده اللى صار، ميدلى كارم محمود، والله تستاهل، لعبة الأيام، مابيسألش عليا أبدا وغيرها .. آداء الواعدين آيه محمد، عمرو سلام، كارما الشرقاوى، يوسف سامح، منة عبده، محمد الجندى.

أما فقرة فصل الإنشاد الدينى تشمل مجموعة من المؤلفات الروحانية والمدائح والأناشيد منها نور البدر، أم النبى، غصن نقا، لأجل النبى، فى هوى خير العباد وغيرها، آداء إسلام العطار، مروة عثمان وأسامة علام.

تجسد الأمسية الدور الوطنى والثقافى لدار الأوبرا المصرية ومشاركتها الفاعلة فى مختلف المناسبات إلى جانب الرعاية المستمرة للواعدين من خلال مركز تنمية المواهب، الذى يحرص على اكتشاف ودعم المبدعين الشباب وصقل قدراتهم الفنية، ليظلوا أحد الركائز الأساسية فى مسيرة الإبداع المصرى المعاصر.