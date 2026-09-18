الوكالة الدولية للطاقة الذرية: طائرة مسيرة استهدفت برج تبريد في محطة كورسك النووية الروسية

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، إن طائرة مسيرة استهدفت برج التبريد التابع لوحدة مفاعل في محطة كورسك النووية الروسية.

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشور على منصة "إكس"، إن المحطة كانت قيد التشغيل وقت الهجوم في وقت مبكر أمس الخميس، لكن لم يندلع أي حريق، ولم يطرأ أي تغيير على حالتها التشغيلية.

وأشارت الوكالة في منشورها إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي شدد على أن "جميع الهجمات على المنشآت النووية غير مقبولة، لأنها قد تعرض السلامة والأمن النوويين للخطر، بغض النظر عن مكان وقوعها."

وذكرت أن جروسي جدد دعوته إلى "الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس العسكري لتجنب خطر وقوع حادث نووي."

وفي أغسطس 2025، أفادت وسائل إعلام روسية بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة مقاتلة أوكرانية قرب محطة كورسك النووية.

وتقع منطقة كورسك الروسية على الحدود مع أوكرانيا، وكانت هدفا متكررا لهجمات أوكرانية مضادة خلال حربهما.

وفي عام 2024، نفذ الجيش الأوكراني توغلا مباغتا في المنطقة، وسيطر على أجزاء منها لعدة أشهر.