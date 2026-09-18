رونالدو يتصدر قائمة البرتغال في دوري الأمم الأوروبية

كشف خورخي جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، عن قائمة «البحارة» استعدادًا لخوض منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية للموسم 2026-2027، والتي تشهد مشاركة النجم المخضرم كريستيانو رونالدو.

وتأتي عودة رونالدو إلى قائمة المنتخب البرتغالي بعد انتهاء مشوار الفريق في كأس العالم 2026 من دور الـ16، عقب الخسارة أمام إسبانيا بهدف دون مقابل، في البطولة التي سبق أن أشار اللاعب إلى أنها ستكون مشاركته الأخيرة في المونديال.

ورغم ذلك، لم يعلن رونالدو اعتزاله اللعب الدولي حتى الآن، ليقرر جيسوس استدعاء قائد البرتغال مجددًا، ومنحه فرصة مواصلة مسيرته مع المنتخب خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وتلعب البرتغال ضمن منافسات المجموعة الرابعة في المستوى الأول، إلى جانب منتخبات الدنمارك والنرويج وويلز، حيث تنتظر الفريق سلسلة من المواجهات خلال فترة زمنية قصيرة.

ويفتتح المنتخب البرتغالي مشواره بمواجهة ويلز يوم الخميس 24 سبتمبر على ملعب «خوسيه ألفالادي» في العاصمة لشبونة، قبل أن يحل ضيفًا على النرويج يوم الأحد 27 سبتمبر.

ويواصل رفاق رونالدو مشوارهم بمواجهة الدنمارك في العاصمة كوبنهاجن يوم الخميس 1 أكتوبر، قبل أن تختتم البرتغال مبارياتها بمواجهة النرويج مجددًا يوم الأحد 4 أكتوبر على ملعب «الدراجاو» في مدينة بورتو.

قائمة منتخب البرتغال

حراسة المرمى:

ديوجو كوستا، روي سيلفا، صامويل سواريس.

خط الدفاع:

جواو كانسيلو، ديوجو دالوت، روبن دياز، توماس أراوخو، ريناتو فيجا، جونزالو إيناسيو، نونو مينديز، نونو تافاريس.

خط الوسط:

جواو بالينيا، روبن نيفيز، فيتينيا، جواو نيفيز، برناردو سيلفا، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم:

فرانسيسكو كونسيساو، فرانسيسكو ترينكاو، رافائيل لياو، بيدرو نيتو، جواو فيليكس، كريستيانو رونالدو، جونزالو راموس، فابيو سيلفا.