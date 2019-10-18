وزيرة الهجرة لـ«المستثمرين»: عليكم نقل الصورة للخارج ومهمتنا تذليل العقبات أمامكم

واصلت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، جولتها بالعاصمة الإدارية الجديدة مع مستثمري ورجال الأعمال المصريين بالخارج المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية، اليوم الجمعة، بتفقد الحي الحكومي، ومسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح، ومنطقة الأبراج والمنطقة السكنية.

وقالت مكرم، إن الهدف من الزيارة هو نقل صورة حية لما تم في مصر من إنجازات حقيقية، في ظل الحاجة للتوسع في المناطق الاقتصادية والاستثمارية، بما يتناسب مع الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية التي شهدتها الدولة.

وثمنت وزيرة الهجرة نشاط العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة وجهودهم البناءة من أجل النهوض بالوطن، وعرض صورة تليق بمصر وحضارتها، والتوسع الصناعي والاستثماري أيضا بالتوازي مع النهضة العمرانية وتطوير البنية التحتية.

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وتابعت: «مصر تستطيع بأبنائها المخلصين، وبجهود المصريين بالخارج والداخل، ولفتت إلى أنها تثمن كل هذه الجهود المخلصة من أبناء مصر الذين يقفون إلى جانب الوطن في كل لحظة».

وشددت مكرم على أن مسؤولية المستثمرين نقل الرسالة والصورة التي رأوها في مصر إلى الخارج، وأن وزارة الهجرة مستمرة في رسالتها بالتواصل مع المصريين بالخارج في كل مكان وإشراكهم في بناء الوطن وازدهاره.

‎من جهتهم، أعرب أعضاء الوفد من المستثمرين عن انبهارهم بكل ما شاهدوه من مشروعات تنموية مختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدين أنها خلال فترة وجيزة ستصبح مدينة عالمية، تحاكي في جمالها ورونقها وتطورها أكبر المدن الحديثة على مستوى العالم.

و أعلن عدد منهم عزمهم الاستثمار في العاصمة؛ لما شاهدوه من تطور مثل حافزا قويا لاتخاذ مثل هذا القرار، مؤكدين أنهم شاهدوا مشروعات ضخمة لم يتوقعوا انطلاقها في مصر بهذا الحجم.

وأشاد المشاركون بما قدمته وزارتا الهجرة والتخطيط من تنظيم رائع لمؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، وما بذلوه من جهود لإنجاح المؤتمر، مؤكدين أنهم شاهدوا مصر بصورة جديدة، تنمية وتطور وتتقدم في كل المجالات، وأنهم سينقلون هذه الصورة للعالم كله بكل فخر واعتزاز بما يحققه الوطن.