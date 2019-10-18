أكراد سوريا: تركيا تواصل عدوانها بشمال البلاد رغم الهدنة

أكدت الفصائل الكردية السورية، اليوم الجمعة أن الجيش التركي يواصل قصف المدن الواقعة شمال شرقي سوريا، وذلك رغم الهدنة التي تم التوصل إليها بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن قوات الجيش التركي والفصائل السورية المسلحة الموالية له قصفت محيط مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا.

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" أعلنت، في وقت سابق، استعدادها للالتزام بوقف إطلاق النار، عقب الاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن وأنقرة، والذي أعلنت تركيا بموجبه تعليق العملية العسكرية في شمال سوريا.

وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس قد صرح بأنه تم الاتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا على وقف إطلاق النار في سوريا، كما تم الاتفاق على إيجاد حل للمنطقة الآمنة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق كذلك على ضرورة حماية السجون في شمال سوريا ومواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي .

ولفت نائب الرئيس الأمريكي، إلى أنه تم الاتفاق أيضا على عدم تدخل تركيا في كوباني السورية، موضحا أن واشنطن وأنقرة اتفقتا على حماية الأقليات في شمال سوريا.

وقال بنس إن العمليات العسكرية ستتوقف 120 ساعة حيث ستعمل الولايات المتحدة على تسهيل عملية انسحاب قوات الحماية الكردية، مضيفاً أن القوات الكردية سوف تنسحب من المنطقة الحدودية مع تركيا بعمق 20 ميلاً.

وكشف نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، عن أن وقف العملية العسكرية التركية بشكل كامل سيتم بعد انتهاء عملية الانسحاب الآمن.