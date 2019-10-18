هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب جنوب إيران

ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الجمعة، مدينة "كلمة" في محافظة بوشهر جنوب ايران.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بأن هذه الهزة وقعت في الساعة السادسة و30 دقيقة و12 ثانية من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي في عمق 9 كم من سطح الارض، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

ولم تصل بعد أي تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء هذه الهزة الأرضية.

ونظرا لوقوعها فوق منطقة فوالق رئيسية، تتعرض إيران لزلازل، كان أكثرها دموية زلزالان، ضرب احدهما محافظتي جيلان وزانجان شمال غرب ايران في شهر يونيو عام 1990 وبلغت قوته 7ر7 درجات على مقياس ريختر واسفر عن مقتل 37 ألف شخص وإصابة 100 ألف آخرين، وضرب الثاني مدينة بام جنوبي البلاد في ديسمبر عام 2003 وأسفر عن مقتل 31 ألف شخص.