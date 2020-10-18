كوريا الجنوبية: اعتماد الاقتصاد الكوري على التجارة يسجل أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات

أظهرت بيانات حكومية كورية جنوبية الأحد أن اعتماد كوريا الجنوبية على التجارة سجل أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات العام الماضي بسبب تراجع المبيعات الخارجية.

وذكرت وكالة أنباء" يونهاب" الكورية الجنوبية أن الاعتماد على التجارة الذي يقاس بقسمة إجمالي تجارة البلاد على الناتج المحلي الإجمالي بلغ 63.51% العام الماضي، بانخفاض 2.57 نقطة مئوية عن العام السابق، وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء الكورية.

كما انخفض اعتماد البلاد على الصادرات إلى 32.94% العام الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2007 الذي سجل فيه الاعتماد على الصادرات 31.68%،وتعتمد كوريا الجنوبية على التجارة بشكل أكبر من الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة واليابان وهو ما يعني أن اقتصادها أكثر عرضة للتأثر بالصدمات الخارجية.

وكانت شحنات الصادرات الخارجية في البلاد قد تراجعت بنسبة 10.3% العام الماضي فبلغت 542.4 مليار دولار، وهو الانخفاض الأكبر من نوعه خلال العقد الماضي، وسط تصاعد الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر شريكين تجاريين للبلاد.

وكان من المتوقع أن تنتعش صادرات كوريا الجنوبية خلال عام 2020 على خلفية انتعاش مبيعات رقائق الذاكرة ، لكن جائحة كورونا أحبطت تلك التوقعات، مما شكل ضغطًا على الاقتصاد الكوري الجنوبي الذي يعتمد على الصادرات بشكل كبير.

وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي أن الاقتصاد الكوري قد انكمش بنسبة 3.2% في الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة بالربع السابق، وهو أكبر انخفاض على أساس ربع سنوي منذ التراجع بنسبة 3.3% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2008.

وفي شهر سبتمبر الماضي، انتعشت الصادرات الكورية الجنوبية للمرة الأولى منذ سبعة أشهر وسط جائحة فيروس كورونا بفضل زيادة شحنات الرقائق والسيارات، حيث بدأ شركاء التجارة الرئيسيين استئناف أنشطتهم التجارية تدريجيًا بالرغم من استمرار تفشي الفيروس في مختلف دول العالم.