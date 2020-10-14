نعت الإعلامية لميس الحديدي الفنان محمود ياسين، مؤكدةً أنه لم يكن فنانًا عاديًا حيث كان بطلًا لجيل بأكمله، واختيارته لها معنى وأثر؛ لأنها ستبقى بعد رحيله.

وأضافت الحديدي، خلال تقديمها لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، مساء السبت: «محمود ياسين في المسرح كان صوته بيجلجل وهو بيمثل هامليت أو يتلوا كلمات عبد الرحمن الشرقاوي عن الكلمة، أما في السينما فتاريخه طويل بكلمة شكلت وعي جيل بأكمله، جيل أوجعته الهزيمة ورأى فرحة النصر».

وأضافت: «كان محمود ياسين مدير المسرح القومي في وقت ما لكنه يبقى سيد المسرح وفتى السينما، رجل احترم مهنته وأحبها فأحبه الناس وكانت كل اختياراته لها معنى وأثر فبقيت حتى بعد الرحيل».

وتابعت: «أفلام كثيرة كنا بنحس بمشاعر وإحنا بنتفرج لأنها أفلام مش بتكرر إلا وإحنا بنسمع صوت محمود ياسين».

واستطردت: «أما على الصعيد الرومانسي ماقلكوش، كان فتى جيله في ظل منافسة شرسة مع أبناء جيله زي حسين فهمي ونور الشريف، لكن محمود ياسين كان له مكانة خاصة.. إذا غاب قرص الشمس فإذكريني؟ مين ينسى ده"؟!».

وتابعت الإعلامية: «محمود ياسين صوت مصر في الصوت والضوء.. نبض جيل، كافح وتعب ونجح وخسر وانتصر واتهزم».