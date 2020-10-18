المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية: ما نراه اليوم يشكل واقعا جديدا في الشرق الأوسط

وصف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور حياة زيارة وفد بلاده لمملكة البحرين بأنه يوم تاريخي وزيارة تاريخية، مضيفا أن هذه هي المرة الأولى التي يأتي فيها وفد إسرائيلي رسمي إلى البحرين على أول رحلة تجارية مباشرة من إسرائيل إلى البحرين فهذا يوم تاريخي، كنا ننتظره منذ سنوات عديدة.



وأوضح في تصريح لوكالة أنباء البحرين (بنا) أن هذه الزيارة تأتي من أجل تشكيل مجموعات العمل التي ستتعامل مع القضايا الرئيسية والبنية التحتية للسلام المستقبلي بين البلدين، إضافة الى توقيع اتفاقيات ثنائية لإقامة علاقات دبلوماسية وسلام بين البلدين وعلى رأسها اتفاقيات السلام.



وأضاف أن مذكرات التفاهم الأخرى ستشمل مجالات الزراعة والاقتصاد والتعاون بين وزارتي الخارجية، الى جانب مجالات أخرى نتطلع إليها كجزء من إقامة علاقات سلمية بين البلدين.



وتابع "أعتقد أن ما نراه اليوم يشكل واقعا جديدا في الشرق الأوسط، وكلما كان هذا السلام أفضل كلما انضمت اليه المزيد من الدول".



وتوقع ليئور انضمام دول أخرى إلى الاتفاقيات الموقعة بين البحرين والأمارات واسرائيل ، ونوه بدور الولايات المتحدة الامريكية في إيجاد هذا الواقع الجديد، وقال ان الجانب الأمريكي قام بالكثير لمساعدة بلدينا للوصول إلى تحقيق السلام ومساعدة المنطقة بأسرها للوصول إلى الاستقرار والازدهار.



يشار إلى أن وفدأ إسرائيليا أمريكيا وصل إلى البحرين اليوم الأحد، على متن أول رحلة طيران تجاري مباشرة من إسرائيل للبحرين.



ويترأس الوفد من الجانب الأمريكي وزير الخزانة ستيفن منوشين، ومن الجانب الإسرائيلي مستشار الأمن القومي مئير بن شباط.