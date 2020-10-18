أعرب الإعلامي عمرو أديب عن سعادته لفوز النادي الأهلي على الوداد المغربي، قائلًا: «أنا بجد فرحان الأهلي رفع راسنا وسعداء به سعادة كبيرة، ومش عارف ليه الأهلاوية مشككين في فرحتي».

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbcمصر»، مساء السبت، إن مشاهد الفرحة عمت مصر في كل مكان، معربًا عن أمله في أن يفوز الزمالك في مباراته مع الرجاء المغربي غدًا.

وأكد أن الأهلي قدم مباراة ممتازة، مضيفًا: «اللاعيبة واقفة على رجلها بشكل جيد، وهناك أمور عديدة محترمة، أملنا غدا أن الزمالك يحقق نتيجة جيدة والنهائي يكون مصراوي وتفوز فرقة مصرية».

وفاز الأهلي المصري على نظيره الوداد المغربي بهدفين مقابل صفر، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا؛ ليضع قدماً في المباراة النهائية.