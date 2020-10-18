الإمارات: أديبك ينطلق افتراضيا 9 نوفمبر المقبل بمشاركة أكثر من 5 آلاف من وزراء وقادة وخبراء قطاع الطاقة

تنطلق في الإمارات فعاليات معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول "أديبك" افتراضيا، يوم التاسع من نوفمبر المقبل بمشاركة أكثر من 5 آلاف من وزراء وقادة وخبراء قطاع الطاقة حول العالم.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الأحد، أن "أديبك" يعد أضخم فعالية افتراضية يشهدها قطاع النفط والغاز على الإطلاق خلال الفترة من 9 إلى 12 من الشهر المقبل من أجل تقييم التدابير الجماعية التي يعتمدها القطاع لتسريع عملية التعافي لفترة ما بعد "كوفيد-19".

ووفق الوكالة، يشكل معرض ومؤتمر "أديبك" الافتراضي، الذي تستضيفه شركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" منصةً مثالية لقادة الرأي الذين سيُسهمون في رسم ملامح مستقبل قطاع النفط والغاز العالمي.

وستتضمن فعاليات المؤتمر أكثر من 135 جلسة تجمع ما يزيد على 700 من المتحدثين البارزين، إلى جانب 115 جلسة فنية.

كما يستضيف المعرض الافتراضي أكثر من 100 شركة عارضة، وسيُقدم باقة من المحتوى المباشر عالمي المستوى لجميع الحضور والمهتمين في القطاع.

وقال عمر صوينع السويدي رئيس "أديبك"، إن معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول يعد الحدث الأبرز على أجندة قادة الرأي ضمن قطاع النفط والغاز العالمي، لا سيما وأنّه يضم نخبة كبيرة من قادة القطاع المرموقين والخبراء للتباحث وتبادل الآراء حول الموضوعات التي تهم قطاع النفط والغاز العالمي.

وأضاف أنه رغم التحديات غير المسبوقة التي واجهت قطاع النفط والغاز في عام 2020، أظهر القطاع قدراً كبيراً من المرونة والالتزام والقدرة على الصمود، لا سيما في استجابته للتحديات والظروف الاستثنائية التي واجهت سوق الطاقة العالمي.