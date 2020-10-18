باتشيكو يعتمد علي جهود الثنائي المغربي اوناجم وبنشرقي ويفتقد خدمات ساسي

الفريق المغربي يخوض المباراة بمعنويات مرتفعة بعد التتويج بالدوري.ويواجه ازمة في الجبهة اليمنى

يلتقي الزمالك في التاسعة مساء اليوم الأحد، مع فريق الرجاء المغربي ، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في ذهاب الدور قبل النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا .

يخوض الزمالك موقعة اليوم ، بذكريات العناق الأخير لأميرته السمراء في 2002 على حساب الرجاء ، خاصة وانها كانت المواجهة الاخيرة لهما وبالتحديد في ديسمبر 2002 ، وفاز الزمالك بهدف جاء بواسطة لاعب الوسط تامر عبدالحميد دونجا، وتوج باللقب الخامس والأخير له.

ويبحث الزمالك عن التتويج السادس له في البطولة، حيث يعود آخر فوز له بلقب دوري أبطال إفريقيا إلى عام 2002، ولعب المباراة النهائية آخر مرة في عام 2016وخسره امام صن داونز الجنوب افريقي .

ويسعي الزمالك ، لتحقيق نتيجة جيدة ، تريحه قبل لقاء العودة بالقاهرة السبت المقبل ، بعدما ازاح الترجي التونسي بطل اخر نسختين للبطولة من دور الثمانية .

المارد الأبيض اغلق الملف المحلي مؤقتا ، بعدما انفرد بالمركز الثاني في الدوري ، ويتبقى له مباراة وحيدة امام الاسماعيلي ، الفوز فيها كفيلا بالتأهل لمشاركة الاهلي في دوري ابطال افريقيا النسخة القادمة

الزمالك لم يقدم مستوى جيد حتى الأن ، تحت قيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني ، الذي يعلم صعوبة المهمة التي حملت على عاتقه، لذا سيحاول بقدر المستطاع أن يصب تركيزه أمام الرجاء ، ولا يفكر في أي شيء أخر، سوي تقديم مباراة تليق بتاريخ القلعة البيضاء والرجوع إلى مصر بنتيجة إيجابية تسهل المهمة عليهم للعبور إلى النهائي.

وعلى الرغم من صعوبة اللقاء إلى أن الزمالك يمتلك لاعبين على أعلى مستوى وذو خبرة كبيرة داخل المستطيل الأخضر، ولكن عليهم التركيز بشكل كبير، بغض النظر عن قوة الخصم، لإسعاد جماهير الأبيض التي تطالبهم بتحقيق البطولة الأفريقية والقتال من أجل ذلك.

واستقر جايمي باتشيكو، علي إعادة حازم إمام، لقيادة الجبهة اليمني في المواجهة ، بعدما تأكدت جاهزية اللاعب للمشاركة في المباراة عقب مشاركته في التدريبات الأخيرة بالمغرب قبل اللقاء بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في العضلة الأمامية وأدت إلى ابتعاده عن الأبيض في المباريات الأخيرة من بطولة الدوري والتي شهدت الاعتماد على جهود الصاعد أحمد عيد بدلا منه إلا أن الجهاز الفني يفضل عودة حازم إمام نظرا للخبرات التي يمتلكها والتي ستفيد الفريق في لقاء اليوم ، كما اصبح محمود علاء مدافع الفريق جاهزا للمشاركة في المباراة ، عقب تماثله للشفاء .

في الوقت الذي تأكد غياب التونسي فرجاني ساسي عن المباراة ، بعدما تعرض للإصابة بفيروس كورونا، ومن المنتظر ان يشارك أحمد زيزو، في مركز وسط الملعب المدافع، بجانب طارق حامد، بعدما استقر المدير الفني ، علي تغيير مركزه داخل الملعب في ظل مشاركته في مركز الجناح ويعول باتشيكو، آمالًا كبيرة على الثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم، في ترجيح كفة فريقه أمام الرجاء ، من أجل قطع تذكرة العبور لنهائي البطولة القارية ، ويملك الثنائي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم، خبرات كبيرة في مواجهة الرجاء ، بحكم تجارب اللاعبين السابقة مع فريقهم السابق الوداد البيضاوي ، ويملك أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم، مميزات التألق في المباريات والمواعيد الكبرى، مثلما هو الحال في موقعتي الرجاء بنصف نهائي دوري الأبطال.

وساهم أوناجم في صعود فريقه الزمالك لنصف نهائي دوري الأبطال، بعدما سجل هدفًا في شباك الترجي، في مباراة الذهاب التي اقيمت بالقاهرة وانتهي لصالح الفريق الابيض 3/1 ، امام مواطنه بنشرقي، نجح اللاعب في التألق دائمًا بالمباريات الكبرى، مثلما حدث في مواجهتي الترجي التونسي بالسوبر الأفريقي ودوري الأبطال.

ويمتاز بنشرقي بقوة الشخصية التي تظهر دائمًا في المباريات الكبرى، والتي تصنفه كأحد أبرز نجوم فريقه منذ انضمامه للقلعة البيضاء.

ومن المنتظر ان يمثل الزمالك ، محمد ابو جبل في المرمي ، وامامه الرباعي الدفاعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة ، وفي الوسط طارق حامد واحمد زيزو ويوسف اوباما ومحمد اوناجم واشرف بنشرقي وفي الهجوم ، مصطفي محمد .

في المقابل ، يدخل الرجاء المباراة رافعا شعار الفوز بنتيجة تسهل مهمته قبل لقاء العودة بالقاهرة ، ويمر الفريق بحالة جيدة ، بعدما حصل علي لقب الدوري المغربي للمرة الـ 12 في تاريخه .

ويعتمد جمال السلامي المدير الفني لفريق الرجاء ، على طريقه لعب 4/2/3/1 ، ويغيب عنه الرجاء أربعة لاعبين هم الظهير الأيمن الاحتياطي عبد الرحيم شاكير والظهير الأيمن الأساسي عمر بو طيب والظهير الأيسر الاحتياطي عبدالجليل جبيرة ولاعب الوسط فابريس نجوما ، بالإضافة إلى غياب حميد أحداد لنهاية إعارته مع الفريق وعلى الأرجح سيعود كل هؤلاء لصفوف الفريق قبل لقاء العودة في القاهرة عدا حميد أحداد.

ويعد ابرز لاعبي الرجاء ، المدافع بدر بنون الذي اقترب من التعاقد مع النادي الاهلي ، و

محسن متولي وعبدالإله الحفيظي والمهاجم محمود بن حليب .