أمرت نيابة السادس من أكتوبر، بحبس شاب وطفلة، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بحمل 100 جنيه مزورة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تعود الواقعة -كما ترويها أم الطفلة- إلى أن ابنتها "منة" التي لم يتجاوز عمرها 15 عاما، اعتادت على تولي المسئولية ومساعدتها في مصاريف المنزل، نظرا لضيق الحال، فعملت بتوزيع الملابس بإحدى الشركات.

وأضافت الأم أن ابنتها حملت كالعادة الملابس خلف ظهرها، سعيا وراء رزقها هي وأحد الشباب لبدء رحلة التوزيع، وهذه المرة في مدينة أكتوبر، إلا أنه عقب انتهائهما من عملها، توجهت هي والشاب لشراء بعض الأطعمة من سوبر ماركت متواجد بذات المنطقة.

وتابعت: "اكتشف البائع أن الـ100 جنيه مزورة، لتبدأ مشادة كلامية بين الشاب والطفلة من ناحية والبائع الذي ظل يردد (الفلوس دي مزورة جيباها من فين)".

انتهت المشادة ببلاغ للأجهزة الأمنية بوجود نقود مزورة مع شاب وفتاة، لينتقل رجال الشرطة على الفور إلى السوبر ماركت، وألقت القبض عليهما لتبدأ رحلة كشف ملابسات الواقعة والعرض على النيابة العامة.

ووقفت الأم أمام النيابة بحسرة لترى الكلبشات في يد طفلتها وإلى جوارها عدد من أفراد أسرتها، يرددون "البنت صغيرة ومعملتش حاجة".

وتقول والدة الطفلة المتهمة في حديثها لـ"الشروق" إن ابنتها أمية "جاهلة القراءة والكتابة" وحصلت على الـ100 جنيه من حصيلة عملها في توزيع الملابس بمدينة أكتوبر، وهي مقيمة بمنطقة حدائق حلوان، وليس هناك صلة قرابة مع الشاب الذي ضُبط معها.

وأوضحت أنه بسبب المشادة الكلامية مع البائع اعتقد أن الطفلة والشاب يعملون مع تشكيل عصابي متخصص في توزيع النقود المزورة، فأبلغ الشرطة وقتها.