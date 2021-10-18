وزيرا الأوقاف المصري والسوداني يفتتحان مسجد جامعة عين شمس بعد تجديده

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افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ونظيره السوداني الدكتور نصر الدين مفرح والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، مسجد جامعة عين شمس بعد تطويره وتجديده بحضور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشدد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على أهمية وجود المساجد بكل الجامعات والكليات والمدن الجامعية لبناء الوعي الديني بصورة صحيحة وعدم ايجاد بيئة صالحة لتغيير أفكار وتوجهات الشباب والتأثير عليهم من قبل الجماعات المتطرفة، داعيا الجامعات لبناء مساجد جامعة بدلا من اللجوء للزوايا والغرف،

وأكد وزير الأوقاف أن الدولة قامت بدورها بتوفير اللقاح وحث الجميع على ضرورة تلقي اللقاح أخذا بالأسباب المشروعة.

وأكد محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أن المسجد سيتم إدارته بواسطة وزارة الاوقاف، حيث تم الاتفاق على تخصيص إمام للمسجد، مشيرا أن الدور الأرضي مخصص للطلاب بينما يخصص العلوي للطالبات.

وأوضح أن الجامعة ستقوم بإقامة دورات تدريبية في للأئمة والدعاة بدولة السودان الشقيق.

جدير بالذكر أن مسجد جامعة عين شمس أشرف على تنفيده مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة، وتصل مساحته إلى 1000 م٢ ويتسع ل 500 مصلى، ومنفذ طبقا لأعلى المواصفات.