المعارضة الفنزويلية تدعو الحكومة إلى العودة للمحادثات

دعا جيرارد بلايد، متحدثا نيابة عن المعارضة السياسية في فنزويلا، وفد الحكومة الفنزويلية إلى العودة المكسيك لعقد الجولة الجديدة من المحادثات لكنه قال إن المحادثات التي كانت مقررة اليوم لن تعقد على الأرجح.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن بلايد قوله "للأسف، لم يصل وفد مادورو مما تسبب في إرجاء جديد. لا يمكن أن تنتظر الأزمة السياسية العميقة التي تؤثر على الشعب، ملايين الفنزويليين الذين اضطروا إلى الهجرة بحثا عن مستقبل لا تقدمه لهم بلادهم، وكذلك عدم وجو المؤسسات الديمقراطية التي تلتزم بالدستور".

ودعا بلايد الحكومة إلى مناقشة الموضوعات المطروحة على أجندة المفاوضات خلال الاجتماع المقبل في مكسيكو سيتي.

وكانت الحكومة الفنزويلية قد رفضت حضور اجتماعات مع المعارضة بعد أن تم تسليم أحد المقربين من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى الولايات المتحدة.

وقال رئيس الوفد خورخي رودريجيز أمس السبت "احتجاجا على هذا الاعتداء لن نشارك في جولة المفاوضات المقررة غدا".

وجاءت هذه الخطوة بعد وقت قصير من ظهور تقارير تفيد بتسليم جمهورية الرأس الأخضر أليكس صعب إلى الولايات المتحدة.

وكان صعب، وهو رجل أعمال يحمل الجنسية الكولومبية، قد اعتقل في الرأس الأخضر في حزيران/يونيو من العام الماضي عندما توقفت طائرته الخاصة للتزود بالوقود بينما كانت متجهة من فنزويلا إلى إيران .

وقالت الحكومة الفنزويلية إنه كان في مهمة إنسانية. وهناك مزاعم بأن صعب باع الطعام للحكومة الفنزويلية مقابل عدة ملايين من الدولارات لبرنامجها الاجتماعي المثير للجدل.

ويشار إلى أن صعب مطلوب في الولايات المتحدة وكولومبيا بتهم من بينها غسل الأموال. ووفقا للمحققين الأمريكيين، يُعتقد أيضًا أن لديه معلومات مستفيضة حول الأعمال غير القانونية لعائلة مادورو و المسؤولين الفنزويليين رفيعي المستوى.

وعينت الحكومة الفنزويلية صعب مؤخرا كمندوب لها في مفاوضاتها مع المعارضة، التي تجري في المكسيك.

وفي رد على تسليم صعب على ما يبدو، ألقت قوات الأمن الفنزويلية القبض على ستة مديرين تنفيذيين أمريكيين عاملين في مجال النفط، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام من بينها سي إن إن.

وأفرج عن المديرين التنفيذيين الأمريكيين من السجن ويخضعون للإقامة الجبرية منذ بضعة أشهر فقط.