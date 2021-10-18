مسؤول بتذكرتي: توثيق تذاكر الجماهير وتغير شكلها بعلامة حصول على لقاح كورونا

أكد أحمد عباده، رئيس قطاع العمليات بشركة تذكرتي، أن عودة الجماهير إلى المدرجات مشروط بتلقي لقاح كورونا مع تغيير شكل التذكرة وسيكتب عليها حاصل على لقاح كورونا، متابعًا أن الدخول للمباريات سيكون من خلال التسجيل بموقع تذكرتي.

وأضاف رئيس قطاع العمليات بشركة تذكرتي، خلال مدخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، في برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، أن حجز المقاعد مشروط بأسبقية الحجز لإنه جرى تحديد حضور ألف مشجع فقط في مباريات الأندية الشعبية على أن يكون حضور جماهير كل فرقة ألف مشجع.

وتابع أنه سيتم الإعلان عن الممنوعات وأسعار التذاكر وأماكن الاستلام خلال أيام قليلة عبر صفحة موقع تذكرتي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.