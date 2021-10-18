طرحت المطربة شيماء الشايب دعاء جديد تحت عنوان "حبيبي يا رسول الله"، على طريقة الفيديو كليب، بمناسبة المولد النبوي الشريف، إنتاج ريتشارد الحاج، كلمات الشاعر نور سليمان، ألحان والدها اللواء شفيق الشايب، توزيع موسيقي كيمز، عازف ناي أحمد مانشستر، عود أحمد مصطفى، منتج فني حسام محمد.

وتقول كلمات "الدعاء": "حبيبي يا رسول الله محمد يابن عبد الله،

انا واقفه علي بابك بزور قبرك ومحرابك، وبدعي ودعوتي لله يشيل عنا البلاء والخوف، يطمن قلبنا الملهوف، أكيد في الدنيا دي احنا ضيوف وارواحنا في ايدين الله حبيبي يا رسول الله، بحق حبيبك اقبلنا ونجينا وطمنا، يارب شفاعته تشملنا وفي الجنة صحبا معاه حبيبي يا رسول".

من جانبها قالت شيماء : "أتمنى أن ينال الكيب اعجابكم، وبالتأكيد دور المطرب المشاركة بصوته في تلك المناسبات الدينية، خاصة المولد النبوي وأدعية رمضان، والأعياد كذلك، التقرب من الله جميل".

وأضافت:" أهم ما جذبني للدعاء أنه لحن والدي وهي المرة الأولى التي نتعاون معًا، كلمات أستاذ نور سليمان، وكلاهما لمسا قلبي وتأثرت بهما جدًا، كونه أول دعاء أغنيه للرسول عليه الصلاة والسلام، يمس القلب والحمد لله هذا ما وجدته في الدعاء".