الاتحاد الأوروبي واليابان يجريان تدريبات بحرية قبالة سواحل خليج عدن وبحر العرب

أعلن الاتحاد الأوروبي، أن قواته البحرية أجرت مناورة مشتركة مع القوات اليابانية قبالة سواحل خليج عدن وبحر العرب.

وذكر بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، اليوم الاثنين، أن التدريبات تضمنت أصول القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في الصومال، والمُسماه بـ"عملية أتالانتا" وقوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية، وتبادلت الأصول المشاركة المعلومات مع مركز الأمن البحري في سلطنة عمان واستنادا إلى سيناريو عملية مكافحة القرصنة، تضمنت التدريبات البحرية المشتركة الصعود على متن سفينة وهبوط طائرات هليكوبتر عبر سطح السفينة وتطورات تكتيكية معقدة ودورية مشتركة في أعالي البحار.

وأوضح البيان أن هذا التمرين يأتي في أعقاب العديد من الأنشطة البحرية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي واليابان، بما في ذلك تمرين مشترك بين الجانبين مع دولة جيبوتي في مايو الماضي، فيما تدعو استراتيجية الاتحاد الأوروبي المُعتمدة حديثًا للتعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى مزيد من الأنشطة المشتركة مع شركاء المحيطين لتعزيز النقل البحري والأمن في المنطقة، وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم الاتحاد الأوروبي تعزيز شراكته مع دول الخليج.

وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي لايزال ملتزمًا بالحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد، من خلال التعاون البحري العملي بشأن حرية الملاحة والتحليق الجوي، من أجل تأمين سلامة الطرق البحرية وحماية المجال البحري العالمي من جميع التهديدات التقليدية وغير التقليدية وتعزيز الرخاء من خلال المحيطات السلمية والمستقرة، مُتعهداً بأنه جنبًا إلى جنب مع شركائه في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، سيساهم الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر في الحفاظ على الاستقرار والأمن والازدهار والتنمية المستدامة في المنطقة وتعزيزها.