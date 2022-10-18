رابطة الأندية تكشف جدول مباريات الدور الأول من الدوري الممتاز

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كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الثلاثاء، عن جدول مباريات الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2022 - 2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الدوري الممتاز مساء اليوم الثلاثاء، فيما تقام الجولة الأخيرة من الدور الأول يوم الـ 7 من شهر فبراير القادم.

ونشرت رابطة الأندية عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، جدول مباريات مسابقة الدوري الممتاز، معلقًا عليها: "استعدوا واربطوا حزام الأمان لأن رحلة الموسم الجديد ستبدأ."

لمعرفة جميع مواعيد مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز لموسم 2022/2023، برجاء الضغط هنا