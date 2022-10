وثق مقطع فيديو متداول على موقع تويتر، لحظة نجاة أحد متسلقي الجبال في اليابان عندما هاجمه دب من الخلف.



جاء ذلك أثناء نزول الشاب من التلال الصخرية لجبل فوتاغو بمحافظة سايتاما اليابانية.



قاوم الشاب، هذا الدب بيديه العاريتين وقدميه مع الصراخ المتواصل في محاولة لإبعاد الدب.



نجحت محاولات هذا الشاب المغامر، ونجا من الموت بأعجوبة.





This mountain climber fighting off this bear is WILD!!!! 🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/1XEohWioaP