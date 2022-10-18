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كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الثلاثاء، عن مواعيد مباريات نادي الزمالك في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2022 - 2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الدوري الممتاز مساء اليوم الثلاثاء، فيما تقام الجولة الأخيرة من الدور الأول يوم الـ 7 من شهر فبراير القادم.

ويستهل نادي الزمالك مواجهاته في مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة سموحة مساء غداً الأربعاء، فيما سيواجه الفريق الأبيض نظيره فاركو في الجولة الأخيرة يوم 6 فبراير.

وكانت قرعة الدوري الممتاز، قد أسفرت عن إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الـ 14 من عمر المسابقة، والتي ستقام يوم 21 يناير القادم.

إليكم مواعيد مباريات نادي الزمالك في الدور الأول من الدوري الممتاز:

1 | الزمالك × سموحة - الأربعاء 19 أكتوبر - ستاد المقاولون العرب - 7 مساء

2 | سيراميكا × الزمالك - الأحد 23 أكتوبر - ستاد القاهرة - 5 مساء

3 | الزمالك × بيراميدز - الأحد 6 نوفمبر - ستاد القاهرة - 7 مساء

4 | إنبي × الزمالك - الأربعاء 9 نوفمبر - ستاد المقاولون العرب - 7 مساء

5 | الزمالك × المصري - الخميس 1 ديسمبر - ستاد برج العرب - 7 مساء

6 | طلائع الجيش × الزمالك - الأربعاء 7 ديسمبر - ستاد برج العرب - 7 مساء

7 | البنك الأهلي × الزمالك - الجمعة 16 ديسمبر - ستاد القاهرة - 5 مساء

8 | الزمالك × حرس الحدود - الثلاثاء 19 ديسمبر - ستاد القاهرة - 7 مساء

9 | المقاولون العرب × الزمالك - الأحد 25 ديسمبر - ستاد المقاولون - 5 مساء

10 | الزمالك × الإسماعيلي - الخميس 29 ديسمبر - ستاد القاهرة - 7 مساء

11 | أسوان × الزمالك - الإثنين 2 يناير - ستاد أسوان - 2:45 ظهرا

12 | الزمالك × الداخلية - الخميس 5 يناير - ستاد القاهرة - 7 مساء

13 | الاتحاد × الزمالك - الأربعاء 11 يناير - ستاد برج العرب - 7 مساء

14 | الزمالك × الأهلي - السبت 21 يناير - ستاد القاهرة - 7 مساء

15 | غزل المحلة × الزمالك - الثلاثاء 24 يناير - ستاد المحلة - 5 مساء

16 | الزمالك × فيوتشر - الأحد 29 يناير - ستاد القاهرة - 7 مساء

17 | فاركو × الزمالك - الإثنين 6 فبراير - ستاد اسكندرية - 5 مساء