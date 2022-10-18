كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الثلاثاء، عن مواعيد مباريات النادي الأهلي في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2022 - 2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الدوري الممتاز مساء اليوم الثلاثاء، فيما تقام الجولة الأخيرة من الدور الأول يوم الـ 7 من شهر فبراير القادم.

ويستهل النادي الأهلي مواجهاته في مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة الإسماعيلي مساء غداً الأربعاء، فيما سيواجه الفريق الأحمر نظيره المقاولون العرب في الجولة الأخيرة يوم 6 فبراير. و

كانت قرعة الدوري الممتاز، قد أسفرت عن إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الـ 14 من عمر المسابقة، والتي ستقام يوم 21 يناير القادم.

وإليكم مواعيد مباريات النادي الأهلي في الدور الأول من الدوري الممتاز:

1 | الإسماعيلي × الأهلي - الأربعاء 19 أكتوبر - ستاد برج العرب - 5 مساء

2 | الأهلي × أسوان - الأحد 23 أكتوبر - ستاد السلام - 7 مساء

3 | الداخلية × الأهلي - الجمعة 4 نوفمبر - ستاد السويس الجديد - 7 مساء

4 | الأهلي × الإتحاد السكندري - الثلاثاء 8 نوفمبر - ستاد السلام - 7 مساء

5 | الأهلي × طلائع الجيش - الجمعة 2 ديسمبر - ستاد السلام - 7 مساء

6 | غزل المحلة × الأهلي - الأربعاء 7 ديسمبر - ستاد المحلة - 5 مساء

7 | الأهلي × فيوتشر - الجمعة 16 ديسمبر - ستاد السلام - 7 مساء

8 | فاركو × الأهلي - الثلاثاء 20 ديسمبر - ستاد الإسكندرية - 5 مساء

9 | الأهلي × سموحة - الأحد 25 ديسمبر - ستاد السلام - 7 مساء

10 | سيراميكا × الأهلي - الأربعاء 28 ديسمبر - ستاد القاهرة - 7 مساء

11 | الأهلي × بيراميدز - الإثنين 2 يناير - ستاد السلام - 7 مساء

12 | إنبي × الأهلي - الخميس 5 يناير - ستاد المقاولون - 5 مساء

13 | الأهلي × المصري - الخميس 12 يناير - ستاد برج العرب - 7 مساء

14 | الزمالك × الأهلي - السبت 21 يناير - ستاد القاهرة - 7 مساء

15 | الأهلي × البنك الأهلي - الثلاثاء 24 يناير - ستاد السلام - 7 مساء

16 | حرس الحدود × الأهلي - الأحد 29 يناير - ستاد برج العرب - 5 مساء

17 | الأهلي × المقاولون العرب - الإثنين 6 فبراير - ستاد السلام - 7 مساء