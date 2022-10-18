ماندو العدل يعلن عودة التعاون بينه وبين نيللي كريم في رمضان 2023

أعلن المخرج محمد العدل، المعروف باسم "ماندو العدل"، عن عودة التعاون مرة أخرى بينه وبين الفنانة نيللي كريم في مسلسل جديد يعرض في موسم رمضان المقبل.

وكتب على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "للمرة الثالثة مع النجمة نيللي كريم، بعد مسلسل (لأعلى سعر) و(فاتن أمل حربي)، رمضان 2023، إنتاج جمال العدل (العدل جروب)، تأليف مدحت العدل، يا كريم يارب".

يأتي هذا التعاون بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسلهما الأخير "أمل فاتن حربي" العام الماضي، الذي نجح في تحريك مياه قانون الأسرة، والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسي، وشارك في بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم شريف سلامة وفادية عبدالغني ومحمد الشرنوبي.

جدير بالذكر أن المسلسل الجديد المتوقع عرضه الموسم المقبل، والذي لم يكشف مخرجه عن اسمه، تدور أحداثه عن امرأة صعيدية، وهي شخصية تلعبها نيللي كريم لأول مرة